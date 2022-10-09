大陸女星唐嫣學生時期就有「中戲校花」封號，在2004年被大導演張藝謀選中為「奧運寶貝」，在閉幕式表演後就成功出道，之後又被周杰倫相中主演電視劇《熊貓人》，而她與胡歌、楊冪、劉詩詩、霍建華主演《仙劍奇俠傳三》，戲裡戲外甜美形象讓觀眾印象深刻。她近日接受雜誌訪問，透露不工作的原因，是想把時間留給家人，讓粉絲表示讚同。

女星唐嫣相貌甜美，曾演出《軒轅劍之天之痕》、《何以笙簫默》、《錦繡未央》、《燕雲台》等作品，人氣相當高，甚至一度比楊冪還紅，近年來同梯的女星楊冪、劉詩詩等人都在劇組拍戲中，只有唐嫣沒有進組拍戲，作品資源和其他女星比差了一截，唐嫣2018年與男星羅晉結婚，2019年宣布懷孕，誕下女兒後唐嫣參演電視劇《燕雲台》，隨後2020年進組王家衛的電視劇《繁花》，拍到今年1月底，產後拍戲量大減，讓粉絲怒控工作室：「劇本認真去篩選了嗎？請問今年還進組嗎？」

而唐嫣近日接受雜誌採訪時透露：「工作當然非常重要，但也一定要把一部分時間和精力分給家人和生活。一旦開始復工，就很少有時間陪小孩，小孩是在不斷成長的，錯過了就是錯過了，抓住了也就是抓住了」。

唐嫣坦承想把一部分時間留給家人。（圖／微博）

大陸女星唐嫣，外型亮麗。（圖/唐嫣微博）

言語間更傾向陪伴孩子長大，讓許多粉絲留言：「說得很對啊，孩子的童年有父母的陪伴是多麼幸福。」、「該幹啥的時候幹啥，懂得取捨。活得很通透。本粉絲不僅理解而且欣慰」、「有小孩當然會想陪伴小孩成長，期待唐嫣繁花吧」、「唐嫣一直事業家庭兼顧」、「又不缺錢花，現在這個大環境也沒啥好的本子，在家陪陪孩子挺好的」。