韓國男團「BTOB」成員陸星材去年底退伍後，帶著新劇《人生勝利組》回歸小螢幕，近日與李鍾元、妍雨接受本報視訊專訪，提到這次飾演的「李承天」，他說表示與調皮、開朗的自己大不同，「承天是個內心有傷痕的人，因此拍攝時我必須不斷地壓抑自己，確實有點辛苦」，「MOMOLAND」前成員妍雨也認為自己是滿足於現狀的人，與無止盡地展現自己慾望的「吳如真」完全相反，李鍾元則說「黃泰勇」不滿足於巨大的財富、而是以純粹的心態去追求喜歡的事物這點與自己十分相似。

劇中窮小子「李承天」，在拿著金湯匙到富二代同學「黃泰勇」家中吃3次飯後，便互換了身分，3人戲外是否有想跟交換人生的對象？陸星材笑說，想和電影《移動世界》中的主角一樣，擁有瞬間移動的能力，或是漫威英雄們的超能力，「很想體驗看看他們的人生」；妍雨表示，一直很羨慕自己養的貓，「我每次認真工作回家，都會看到它睡得很熟，是覺得很可愛啦，但放飯、清廁所什麼都是我要做，覺得它命超好，很想跟它換一下」，李鍾元則是很滿足於現在的生活，所以不打算交換。

陸星材退伍後首部主演電視劇《人生勝利組》表演不俗。（Disney+提供）

陸星材在拿著金湯匙到李鍾元家中吃3次飯後，便互換了身分。（Disney+提供）

若能像劇中角色一樣達成財富自由，最想做什麼？陸星材一聽到提問便說「是個非常幸福的問題呢」，接著表示，從小就覺得一定要在過世之前自駕遊艇環遊世界，「有點像是我的願望清單，搭著遊艇到每個洲，然後一邊釣魚，累了就直接叫飛機或直升機回家，反正不用擔心錢了嘛」，至於想跟誰去，他更妙答：「想跟讓我財富自由的人一起。」接著搞笑看向身旁2人問「投資者們？」

妍雨退出MOMOLAND後，積極在戲劇圈發展。（Disney+提供）

妍雨則說，因為自己幾乎沒有旅行的經驗，「去一些我一直很想拜訪的旅遊景點，認真地玩」，李鍾元除了想在山上建一個小屋，養隻小狗一起平靜地過生活外，第一件想做的事也是旅行，聽到記者回「剛好可以3人揪團一起去」時，他還特別提到因傷正在休養的女主角鄭彩娟，親切地糾正「應該是4個人才對」，陸星材也稱「到時候我會再跟彩娟說一聲的」，顯見劇組的好感情。

李鍾元（右）訪問過程中二度提到受傷休養中的鄭彩娟。（Disney+提供）

陸星材在疫情前曾多次隨團體來台舉辦演唱會，許久沒跟台灣粉絲見面，讓他直呼「真的好想念你們啊」，並表示「劇中可以看到我的另一種面貌，和BTOB的陸星材至今給大家的印象完全不同」，喊話台灣觀眾記得準時收看《人生勝利組》。曾演出《機智醫生生活2》及IU〈strawberry moon〉MV的李鍾元則說「台灣觀眾可能對我比較陌生，這就是為什麼你們要看《人生勝利組》的原因了」，更不忘再次提及「還有缺席的彩娟也非常認真地演出，不只故事有趣，我們都在拍攝的過程也都非常愉快，希望大家也能看得開心」，堪稱暖男一枚。該劇每週五、六22時20分在Disney+更新一集。