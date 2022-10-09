根據媒體公布的「台北市民眾對政治和公眾人物的好感度（可複選）」最新民調，前三名為台北市長參選人黃珊珊以48.8%領先蔣萬安46.6%、總統蔡英文36.3%；媒體人周玉蔻以8.4%吊車尾。媒體人吳子嘉驚訝表示，周玉蔻竟還有8.4%好感度。

根據《美麗島電子報》公布的「台北市民眾對政治和公眾人物的好感度（可複選）」民調，黃珊珊以48.8%領先，蔣萬安為46.6%、蔡英文36.3%、台北市長參選人陳時中33.5% 、台北市長柯文哲33.2%、新北市長參選人林佳龍26.3%，前新竹市長林智堅21.3%、媒體人周玉蔻8.4%。

主持人劉寶傑7日在《關鍵時刻》節目中看到該民調驚呼表示，黃珊珊跟蔣萬安都很高。吳子嘉則驚訝表示，從這整個排序來看，把周玉蔻排上去比一下，她還有8.4%的好感度，所以你就知道，這個是客觀數據，作為人都有一體兩面，反面就是好感度。

另外，時事評論員李正皓也分析台北市長選情表示，幾個北市長選戰民調，陳時中的民調都不動如山，幾乎一直在同一個地方，維持在一個大家都在打仗，唯獨陳時中民調沒有改變的狀況。可是陳時中行程跑得很勤、政策也推得很勤、選舉技巧又高超，為什麼民調不動呢？原因很簡單，陳時中的包袱很重、仇恨值很重。

李正皓接著表示，根據《ETtoday》民調，非常討厭陳時中的有36.7％，然後中間的普通討厭、普通喜歡的並不多。陳時中為什麼選舉選得這麼辛苦，就是因為他背負了一個很重的包袱，也就是仇恨值，讓他不斷「負重前行」。