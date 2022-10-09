長期發表即時軍事評論的《動力：戰區》(The Drive：The Warzone)網站，最近發表了一篇「是時候提供台灣AV-8B海鷂戰機」的文章，該文認為，鑑於台海的局勢緊張，兩岸空防失衡，中共已具備打擊台灣東部空軍基地的能力，所以台灣確實有必要取得垂直起降戰機，做為不對稱作戰的一環。在F-35B在短期間無法提供台灣的情況下，上一代的AV-8B海鷂(Sea Harriers)就成了折衷方案。

該文指出，共軍的發展速度相當快，其中又以彈道飛彈、巡弋飛彈這類的遠攻武器對台灣最有威脅，假如大陸想要攻台，在軍艦和飛機（更不用說軍隊）抵達台灣海岸之前，以彈道飛彈、巡弋飛彈以及神風無人機傾瀉給台灣各個軍事基地是很容易的選項。

台灣東部有多處空軍基地，曾被視為是抵禦大規模攻擊的安全避風港，但是中共海軍、遠程空中打擊能力的進步，現在也處於巨大危險之中。特別是空軍戰機則依賴於長跑道，即使那些基地擁有完善的設施，可以防護其固定翼戰機在猛攻中倖存下來，但是現有的跑道、長滑行道，或是高速公路戰備道也是第一擊的主要目標。

台灣軍方也深知這個不利處境，所以有時會對美國表示「想要獲得F-35B垂直起降型戰機」。但此時是不可能的，允許台灣部署 F-35，也存在重大技術風險。同時，F-35B的後勤成本也很高，即使在和平時期，也一直經常出現戰備和供應鏈問題，要是台灣島受到攻擊，F-35B能夠維持理想的出擊率也將是問題。

鷂式戰機是第一種實用化的垂直起降戰機。(圖/USMC)

海鷂戰機就顯得更適合，它的後勤較為簡單，幾乎沒有技術風險外流問題。更重要的是，即將有一批海鷂在退役。美國海軍陸戰隊(USMC)正在進行F-35B換裝的工作，因此多餘的海鷂戰機在退出現役，直至2022年末，僅有58架還在USMC，在未來5年會全部完成換裝。

這批最後一代的海鷂戰機，被稱為AV-8B+s，配備了從 F/A-18A/B 大黃蜂戰機移植過來的 AN/APG-65 雷達。至今仍然是堪用，並且在十多年前，已完成發射用AIM-120中程空對空彈的能力，也就是說，這些海鷂戰鬥機具有強大的超視距空對空能力，擔任空防工作不成問題。

當然， AN/APG-65雷達需要升級，現在也有解決方案，它可以安裝AN/APG-79(V)4有源電子掃瞄雷達(AESA)，如此一來，它就具備更大的範圍、更快的掃描、更好的可靠性，以及發現巡航飛彈、無人機和匿蹤戰機的能力。換言之，這樣的升級，可以使海獵鷹在雷達性能上，與台灣已經具備的F-16V相當，台灣的F-16正在逐步換裝AN/APG-83雷達，正是有源電子掃瞄雷達。

有人聲稱 AV-8B安全度不可靠，而且很舊。但是按照美國戰術戰機的標準，這些戰機相對年輕，機隊平均機齡為 23 歲。而且它們的任務實行能力率不低，尤其是 F-35B。

該文作者認為，美國應該免費，或是以極低的錢來轉讓AV-8B給台灣，這對台灣的空防助益是直接，而且能夠有效嚇阻中共的方式。當然這還需要其他輔助系統與好武器的配套，比如Link 16資通訊連結，頭盔瞄準顯示器，以及AIM-9X高偏軸飛彈，這對於保衛島嶼免受威脅，都是重要的。