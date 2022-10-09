網路上常戲稱「男人的嘴，騙人的鬼」，沒想到真的發生在現實生活中，一名女網友透露，男友自稱罹患「無精症」，壞壞時總不戴套，甚至還趁她睡著時侵犯她，等女網友發現自己懷孕時，兩人早已分手，崩潰又無助的她只能上網發文求助，「這樣可以提告嗎？」

原PO在Dcard發文表示，男友在交往初期就說自己是「無精症」患者，因此兩人如果要行房完全不需要戴套，但原PO卻認為，戴套一方面是衛生，另一方面也是預防懷孕，結果男友卻勸不聽，某次更直接噴發，嚇得她趕緊去浴室沖澡，男友還說：「就無精症，幹嘛緊張」。

原PO表示，這個月她的月經遲到了8天，她立即買驗孕棒檢測，果不其然真驗出兩條線，原PO透露，她和男友發生關係的次數不多，但有兩次是她睡著時被趁虛而入，「我被痛醒才看到的，但是已經來不及了，對方都已經爽完了…」

「我很不知所措，情緒很崩潰」，原PO說，兩人目前已經分手，但她看過婦產科後，更加確定懷孕的事實，不知如何是好的她只能上網求助，「我這樣可以提告嗎？」

貼文曝光後，不少網友提醒原PO，只要未經同意就算是侵犯，「那個不是男友，無意識做的話叫強姦犯」、「不是經過你同意性交的，如果有其他證據可以一併提出刑事告訴」、「拜託不管怎樣都告！爛人」，也有其他網友說，「加油！重要的是身體一定要顧好，一定要坐小月子」、「無精症是X小，只是男生想無套的藉口」。

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