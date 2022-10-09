男子PO招租資訊「下床即公園」，網友一見笑喊「有興趣！已私訊」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

公設比99.999%？有男子看見1套寢具組遭放置公園等待環保局派人回收，便心血來潮拍下並在網上PO上招租資訊，竟引起廣大網友回應「有興趣已私訊」；原PO詳細寫著坪數大小、周邊環境、可使用設備，以及最重要的一點即是「下床就到公園」；有模有樣的招租內容，網友也笑翻「公園睡的都是股東」、「一卡皮箱入住，你家就是公園」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳3張照片，從照片中可見有一套寢具被放置在某公園內，可清楚看見有1張雙人床size的床墊，底部有2片單人床大小的木頭床底，另外還有1組深色床頭櫃，不過床頭櫃上貼了一張紙寫著「已通知環保局」，因此，這組寢具正等待著當地環保局的回收車來進行回收。

然而，原PO在貼文寫的內容太吸睛有趣，立刻引起廣大網友的回應；其貼文寫著「高檔、優質商圈，別人還在近公園，我們直接入住公園」，他特地形容環境「光線亮麗、冬暖夏涼、裝潢好」，也提到坪數大小約為「小鳥飛過去大約要飛1分鐘(疑似指整座公園大小)」，而附近也有超商，生活機能方便，對此，他也特別提到一點「下床就到公園」。

男子PO招租資訊「下床即公園」，網友一見笑喊「有興趣！已私訊」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

接著原PO提到除了有「全新」家俱、高級獨立筒床墊外，他也介紹相關設備，如天然冷氣、隔壁洗髮廳電視、公共衛浴、隔壁的Wifi網路，以及天然冰箱；最後原PO表示租金部分面議，1個月1人，而且「僅租給愛屋惜屋接受合約規範的房客，意者擇日看房」。

貼文一出，網友紛紛笑翻留言表示「搭配後面的柱子，非常莊嚴」、「為什麼看起來比較像入土」、「最終都要住公園，為何不一開始就住公園」、「公園睡的都是股東」、「一卡皮箱入住，你家就是公園」、「星空觀景，滂礡落成」、「公園中心，僅此一戶」、「公設比99.999%」、「還送你一個大院子」、「有興趣已私訊」。