特斯拉創辦人馬斯克提議將台灣列入中國大陸的特別行政區，引發爭議。民進黨台北市長參選人陳時中8日竟稱讚馬斯克是成功企業家，但兩岸關係需要進一步討論；9日他才緊急改口「這是矮化台灣」。國民黨台北市議員參選人高揚凱表示，民進黨的「抗中保台」，從來都只是選票算計。年底一定對民進黨這個詐騙政黨，投下反對票。

高揚凱9日在臉書粉專貼文表示，陳時中面對馬斯克提出台灣列入中國大陸的特別行政區說法，一開始還誇獎馬斯克是一個成功的企業家，但需要再做「討論」。陳時中這個說法，等於將打臉民進黨這幾年騙選票的「抗中保台」神主牌。陳時中扛不住民進黨內的壓力，9日又改口「嚴正抗議」。

高揚凱認為，這次陳時中的回答，一定程度的讓大家看破民進黨的手腳。為什麼陳時中第一時間語帶保留，才會說出需要「討論」這個回答，然後隔天再改口。由此可見，民進黨的「抗中保台」，從來都只是選票算計，民進黨對於台美關係的維持，根本就沒有任何主導權。

高揚凱點出，台北市長參選人蔣萬安對於馬斯克的說法，指中華民國是主權獨立國家，台灣絕對反對一國兩制，「我們都愛中華民國、我們都愛台灣」。兩人之間對於美中關係、台美關係以及兩岸關係的洞見，高下立判。

高揚凱質疑，「抗中保台」從一開始就是騙選票的口號，民進黨內部根本就沒有一套可以為了台灣、為了中華民國得以長治久安的核心政策，民進黨想的，就是騙票，玩弄輿論、操作媒體。我們年底一定要站出來，對民進黨這個詐騙政黨，投下您的反對票。