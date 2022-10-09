近期通車的高雄輕軌新路段「龍貓隧道」成熱門打卡景點，連假期間更吸引大批遊客潮，不少民眾也打卡搶拍。而高雄市長陳其邁今（9）日就在臉書上爆照，「我們看見城市已經逐漸習慣、也享受有輕軌的存在」，引發討論。

陳其邁在臉書上表示「晚上，捷運局同仁跟我說，今天他帶著家人搭輕軌」，陳其邁更分享出該為員工的心聲「兩年來，一直忙著輕軌的事。趕工時，很多時候沒辦法陪家人，總覺得過意不去。如今，輕軌新路段完工，他終於能帶孩子來看爸爸做的輕軌，真的很開心。他說，學工程的人，看到從被停工的輕軌，到如今逐漸成圓，很有成就感，也很感動，會覺得再辛苦也值得」。

陳其邁也指出，那位員工笑著說，「還是會職業病發作啦！」邊搭著輕軌，他邊注意其他乘客反應。看到一般乘客覺得可以，心裡才感覺比較放心。也一面盯著車況和各種細節，希望試營運中有任何缺點就想辦法克服，做到最好！陳其邁坦言「試營運這幾天，我們看見城市已經逐漸習慣、也享受有輕軌的存在」。

陳其邁指出，「光是昨日輕軌運量44828人次，就直逼上一波台灣文博會期間的最高運量。而捷運運量173,765人次，則是農曆過年突破20萬運量以來，今年度的次高運量」，陳其邁更分享，尤其在龍貓隧道C21A-C21旁，不少人守候。紛紛拿出相機捕捉，或是全家大小討論著要搭去逛美術館、看設計展、駁二等等。隨著新路段的通車，城市有新的風景，也多了新鮮和快樂的氛圍。最後陳其邁也感謝捷運局及工程同仁「辛苦了，謝謝你們！」。