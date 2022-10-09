克里米亞的克赤大橋(Kerch Bridge)在普丁70壽辰隔日遇襲，無疑是俄羅斯史上最丟臉的一幕，當局已下令查明幕後兇手。另外，傳言俄防長紹伊古(Sergei Shoigu)、參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）大將恐因此遭撤換。

8日克赤大橋遭一輛裝有炸藥的卡車引爆後毀損，儘管修建工程隨即展開，也於當晚恢復通車，但這座堪稱「世紀建築」的交通樞紐遇襲，阻礙俄軍後勤補給之外，也成為普丁的生日大禮。據《烏克蘭真理報》(Ukrainska Pravda)指出，由俄國情報總局（GRU）操縱的「瓦格納集團」（Wagner Group）9日在Telegram發布推文，稱「原定在下週完成國防部內部改組事宜，將因克里米亞大橋爆炸案提前，結果是紹伊古、吉拉西莫夫雙雙下台。」

更進一步補充替代人選，曾任國防部副部長及普丁貼身保鑣、現任圖拉州州長迪尤敏(Alexey Dyumin)成為防長呼聲高；現任俄羅斯陸軍中將副司令馬托夫尼科夫(Aleksandr Matovnikov)則被看好接任參謀總長。不過上述消息皆未獲得克宮證實。

值得注意的是，擁有中將頭銜的尤敏，曾於2014年克里米亞戰爭中身兼特種部隊指揮官，隔年便升任國防部副部長。此前曾是普丁身邊首席安全護衛，某次出勤成功擊退野生熊，救了普丁一命，此後還一度培養他成為國家領導人。