陳美鳳以一襲喜氣桃紅大禮服出場，打頭陣擔綱開場秀。（三立提供）

陳美鳳換上一套典雅白色禮服，化身女神。（三立提供）

今年雙十晚會9日移師桃園擴大舉辦，陳美鳳打頭陣擔綱開場秀，一口氣演出國、台、原民語等7首經典歌曲歌曲，連換4套造型，展現百變秀場女王風範。

陳美鳳往年常是海外宣慰僑胞，今年難得在國慶晚會上初登場，擔任演出的第一棒，果然薑還是老的辣，陳美鳳一襲喜氣桃紅大禮服亮相，在10多位舞群烘托下，緩緩由升降台出場，氣勢十足，先以改編版的台灣民謠〈望春風〉作為開場，演出到帽子歌后風飛飛的〈巧合〉時，變裝成一套水鑽流蘇鏤空裝，露出傲人胸器及美背，一雙美腿若隱若現，透視裝展現玲瓏有致的好身材。

陳美鳳演唱的組曲中也加入原民曲風，特別邀來小鮮肉「黑旋風」助陣，在唱到排灣族古調，還端出了壓箱寶，戴上陪她征戰各種演出30年的珍藏原住民華麗頭飾，瞬間成為原住民部落公主，全場萬人尖叫，跟著一起嗨唱，氣氛就像原住民豐年祭歡樂，陳美鳳一口氣連唱了〈望春風〉、〈LALAI〉、〈高山青〉、〈娜魯灣情歌〉、〈無人熟識〉等6首深具台灣味的歌曲，完美呈現了秀場快換造型的功力，演出毫無冷場。

在大家目不暇給下，誠意十足的陳美鳳，最後又換上一套典雅白色禮服，配上名牌腰鍊，最美歐巴桑這次化身女神，唱了她的招牌歌《繁華攏是夢》，難得來國慶晚會演出，秀場女王果然使出渾身解數，被問到這次治裝費應該花了不少錢，她笑說：「要祝福台灣生日快樂啊，難得的演出機會，大家有歡喜恰重要啦。」果然有綜藝大姐大豪氣。