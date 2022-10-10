台北市中山區1個預售屋案場開案已兩月餘，老闆卻笑不出來，他說：「我們來客150組，不算少，竟然1戶都沒有成交！」客人嫌賣太貴，但這是都更重建案，還要跟地主分，原本他想賣1坪100萬元，可是今年因工料雙漲，成本大增，計算下來1坪要賣超過120萬元才能賺錢，18~32坪的坪數規畫，總價就落在2700萬到3800萬元，「如果早一點推案就好了，很焦慮，擔心資金卡住，我只能盡量不去想，安慰自己選舉後能好轉。」

預售屋急凍》北市7月只交易110件

根據《財訊》報導，傳真廣告協理陳斯昭分析，今年以來雙北市預售屋開出的平均單價比過去成長1成以上，第2季遇股市下跌，民眾對未來經濟產生疑慮，銷況大不如去年，除剛性買盤及較低單、總價產品才可能成交，據悉已有代銷業者對於報價和廣告量全縮手，去年代銷用高於市價行情10~15%報價搶案情況已不復見，「因為市況若一反轉，賺3個案場都不夠1個大虧！」

交易狀況到底有多低迷？《財訊》與樂居合作，獨家取得實價登錄上的預售屋和中古屋的成交件數，該交易件數可以設定條件別，鎖定產品、用途類型，比買賣移轉棟數，更能即時、精準地說明市況表現。

首先看預售屋部分。逐月檢視各縣市的交易件數，6都全部衰退，台北市和台南市衰退最嚴重，短短1年之內，每月最多件數與最少件數時相比，皆衰退8成；台中市也衰退近8成。細看交易件數，台北市交易件數最高時為2021年10月，達556件，最低是2022年7月，只剩110件，今年3月以來，逐月遞減；桃園在2021年11月成交高達3000件，創下6都中單月成交的最高紀錄，但是今年6月僅剩近900件，降溫情況非常明顯。

中古屋量縮》中南部房價短期難再攀高

再從成屋（中古屋）交易件數看，排除1樓、車位、透天厝、農舍、工廠及倉庫等產品，鎖定住家用途，可以發現6都多半在2021年9、10、11月交易件數創下高點，全部都在今年7月創下低點。1年來最多件數時與最少件數時的跌幅介於48%至68%，高雄跌幅最大達68%，新北居次減幅54%，量縮狀況一樣嚴重。

樂居創辦人李奕農，接受《財訊》採訪時表示，交易量低迷，主因是反映今年初房價上漲後，民眾認為已達房價天花板，追價意願不高，所以銷售一定會慢下來。另一原因出自貸款，好比竹北，年初有1個社區從20萬元跳升40萬元，銀行鑑價根本鑑不到！拉升自備款門檻。