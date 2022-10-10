大陸電動汽車龍頭比亞迪（BYD）將在2023年正式進入日本乘用車市場，比亞迪此前透過電動巴士在日本打下根基，陸製電動車能否被日本消費者接受備受關注，日本經濟新聞記者試駕比亞迪將在日本推出的第1款SUV「ATTO 3」，稱讚質感之高令人驚訝，與美國電動車大廠特斯拉相比，比亞迪車款方向盤和換擋周圍仍留有很多開關，操作性更接近現有的傳統汽車。

日本經濟新聞記者分享，ATTO 3與日本電動車相比顯得更寬敞，整車的外觀簡潔、中規中矩，汽車內裝十分精緻，帶有紅色切線的座椅和方向盤採用人造皮革，觸感很結實，質感之高令人驚訝。駕駛席的12.8英吋的顯示器也很吸睛，除了操作導航和空調之外，還能確認後視監視器等的影像，為了容易觀看，顯示器可以隨時橫豎旋轉；汽車儀表則顯示速度、剩餘電量和馬達輸出功率，讓人感受到先進性。

在加速方面也很流暢，行駛模式有經濟、標準和運動3種模式。該名記者透露，試駕地區在橫濱未來港周邊，汽車尺寸在日本道路上行駛沒有感到不便、乘坐舒適性穩定，感覺並不遜色於日本電動車。

至於比亞迪與日本車的差異，則是操作感覺的反饋，日本車會特意通過附加聲音等方式，將汽車的加速感傳遞給司機，還有一點是比亞迪的再生制動功能較弱。該名記者說明，「再生制動器」在減速時利用馬達旋轉來發電，是純電動車的優勢。

文章最後總結，比亞迪的性能本身足以抗衡日本電動車，但因為比亞迪的品牌缺乏知名度，能否暢銷的關鍵將在於價格。有分析認為，比亞迪在日本的售價將在400萬日元左右。

比亞迪ATTO 3今年2月在大陸上市，在截至7月底的半年裡，全球銷售了8萬輛。比亞迪最新公布第3季銷量來到53.71萬輛，對比特斯拉的34.38萬輛，比亞迪以近20萬輛領先。