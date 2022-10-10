國際晶片大廠英特爾剛結束為期兩天的Innovation day，除了分享AI/5G、資料中心、雲端、網路與邊緣運算、安全性等技術突破，散熱相關技術布局也成為會場中的關注亮點。

原物料波動對散熱族群影響巨大，在美國宣布升息後美元獨強、國際原料回檔修正，銅價更在三月以來大幅度下跌，從每噸報價超過一萬美元一路修正來到七六○○美元左右，銅、鋁等成本占散熱模組約三～五成，高階的熱板銅占比更高達五成以上，過去一年來的高銅價，部分廠商能以漲價反映成本壓力，但對議價能力較弱的廠商而言可說是有苦難言，如今銅價回跌也終於讓散熱族群看見曙光，還有台幣貶值的匯兌助攻，均對毛利率及業外產生正面效益。

降低ＰＵＥ節能省電

近年來各大雲端業者強力布建實現「元宇宙」需要的基礎建設，持續投入資本支出加大對資料中心建置、伺服器的規格升級，如何有效率的提升能源效率，審慎評估電力使用效率（ＰＵＥ）是第一步。簡單來說，ＰＵＥ就是資料中心之總電力除以ＩＴ使用電力，理想的ＰＵＥ比率為一．○，意即資料中心所提供的電完全用於電腦運算，但以過去的傳統機房做法，機房內有大量的電力被用於耗電量極大的冷卻空調，導致業界平均ＰＵＥ甚至曾高達一．八，尤其在資料中心的機櫃能耗愈來愈高，從早期的五～十ＫＷ，如今單一機櫃熱負載超過五○～八○ＫＷ隨處可見，外國業者Vertiv就曾以功率五ＭＷ設備舉例，當ＰＵＥ從一．七降到一．○五，能為企業一年省下近一億元的電費。

英特爾意識到降低伺服器ＰＵＥ的重要性，先前宣布斥資七億美元，要在美國建立一個巨型實驗室，專門研究浸沒式冷卻、水資源利用及熱回收再利用問題。今年五月首度推出Open IP單相液冷式散熱參考設計，以開放式的架構幫助生態系夥伴可以加速導入英特爾方案，強化營運效率。對於散熱技術的布局，此次英特爾不僅釋出三階段規劃，從單相式往兩相浸沒式液體冷卻技術邁進，更進一步擴大與台灣ＯＤＭ廠的深化合作，包括系統整合商、散熱廠商在內，英業達、神達旗下神雲、和碩及廣達等共八家業者簽署合作協議。

事實上，伺服器散熱技術在近幾年不斷更新，從最早的氣冷，到熱導管散熱、環路熱管、均溫板，再到次世代的液體冷卻與浸沒式冷卻技術，逐漸受到市場關注，資料中心常以液體冷卻做為散熱方案，概分為「直接式冷卻、液冷板冷卻及自然冷卻」三種，以液體帶到處理器做熱交換或透過水冷板中的管子進行液體流動，還有利用天然資源進行冷卻，除資料中心外，儲能、車用電子業者也開始導入液冷散熱應用。

英特爾加快浸沒水冷研發

浸沒式冷卻技術是將設備浸於不導電介質溶液，藉由不導電質的液體把熱源帶走，以溶液在被電子設備加熱時的狀態作區分，又分為「單相式與兩相式」，單相流體保持液態，而兩相流體會經歷相變變成氣體，因為浸沒式冷卻非常適合高運算量與高熱密度的使用環境，雲端資料中心供應商緯穎就曾指出，利用浸沒式冷卻將可大幅減少至少九五％氣冷，並能達兩倍以上的散熱密度，ＰＵＥ值更低於一．○一，同時達成散熱和節能減碳的效果。但礙於技術難度仍處於實驗導入階段，卻已經是許多業者的新佈局目標，對台廠而言，許多透過ODM Direct與雲端服務商密切合作的伺服器代工廠，若掌握浸沒式冷卻關鍵技術，未來在國際接單的競爭力將再上一層樓。（全文未完）

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