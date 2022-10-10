蔡明介家族關係圖。(圖/取材晉聊些五四三團隊)

從國外家族傳承案例可知，許多接班人畢業後，不先回家族企業任職，反而先到外部機構就業，其中，美系或歐系投資銀行，最愛敞開大門迎接二代。資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉指出，金融產業「富二代」最多，從聯發科董事長蔡明介的家族關係圖可以發現，他的兒子、女兒都待過投資銀行或創投業。

吳佳晉表示，從「晉聊些五四三」團隊製作的蔡明介家族關係圖來看，蔡明介的兒子蔡其軒、女兒蔡誼甄，都待過大型投資銀行或是創投業，蔡其軒待過香港巴克萊、美國私募股權公司，蔡誼甄待過花旗銀行，目前負責創投，蔡明介培養一雙兒女的做法，與國外培養接班人的傳統，不謀而合。

吳佳晉指出，金融業「富二代」最多，因為對投行來說，他們可以帶來雄厚金脈和人脈，對企業一代來說，安排兒女到投資銀行磨練，主要是二代有了企一代打下雄厚基礎，二代的責任不在打拚事業，反而更需要學習籌資和併購能力，同時也需要結識人才，這些能力，不是在老爸公司可以學到，而是到金融業去取經。

美系銀行包括業界俗稱「小摩」的摩根（J.P. Morgan）、高盛（Goldman Sachs）、業界又稱「大摩」的摩根史丹利（Morgan Stanley），歐系投行則以瑞銀集團（UBS）、瑞士信貸（Credit Suisse）、法巴集團（BNP）為主。

除了美系歐系投行，吳佳晉提到，企業接班人也喜歡安排兒女到管理顧問公司接受訓練，從預算、時程、資源、人力等專案管理全面掌控，了解一家企業如何運作；另外，不少大型企業設有企業發展部，不少企一代也會安排二代掌握公司創投龐大資金，之後就直接經營這家公司，或是讓兒女選擇自行創業。

從「晉聊些五四三」窺知蔡明介家族圖的一位女網友表示，她上班的銀行，不只有很多企二代、大地主後代，是她的同事，就連不少銀行VVIP客戶，也來到銀行看漂亮理專、行員，目的是要幫兒子「選妃」；還有一位媽媽網友開玩笑說：「學到一課啦，懊惱剛剛高中畢業的女兒沒走財經金融」。