信義房屋針對90後的業務人員進行調查，想了解新鮮人找工作時，最看重哪些事？結果顯示，4成受訪者在意薪資福利，2成希望在工作中實現自我價值，另外各有1成在意企業品牌形象和產業前景。由此可見，「高薪高發展」依舊是社會新鮮人最期待雇主端出的牛肉。因此，信義房屋近年除了設計多元的福利照顧員工，同時也致力開發「AI智能配案」等數位工具，以數位賦能方式，不僅更精準協助買賣雙方客戶，更替第一線房仲業務人員增添工作助力。

近年，信義房屋致力於房地產科技PropTech，建構對內部員工、外部顧客，都更多元且貼心的服務。其中，針對第一線房仲業務同仁規劃設計的「AI智能配案」，主要運用大數據比對買方的找屋偏好，使業務員能更精準替物件媒合潛在買方，解決過去都必須以人工配案，媒合時間需要拉得比較長的痛點，也能讓物件更容易被適合的買方看見。

例如信義房屋徐匯中學店主任蔡鈺民主要服務區域在蘆洲，他日前有機會服務到一位來自南港的買方，雖然雙方建立起深厚信任感，但「我對那邊（南港）完全不熟」，不過，透過AI智能配案，大幅縮短替客戶配案的時間，進而能夠更精確帶客戶看屋，並進入斡旋及洽談階段；竹北店專員陳彥羽也分享，透過AI智能配案，替客戶配到一戶之前自己從未注意過的透天物件，買方看了很喜歡，甚至還笑說「怎麼不一開始就推薦給我這麼棒的物件？」

AI智能配案2022年3月上線，信義房屋內部統計，使用這項工具的業務員，帶看、斡旋的成效轉換率，較沒有使用的業務員高出近3成，成交的成效轉換率則高出近2成；而不重複帶看客戶數及物件數，與AI智能配案上線前3個月相比，也成長約1成。借助科技的力量，對買方客戶而言，看屋過程更省時、省力，賣方屋主也能更精準、快速替委售物件找到合適買方。

信義房屋仲介產品部執行經理溫家政指出，信義房屋秉持以人為本的初衷致力於房地產科技、數位工具創新。AI智能配案即是透過大數據解讀客戶需求，了解客戶線上行為，再以AI智能演算法模型為基礎，將配案資訊提供給業務同仁，線下服務與數位工具相輔相成，讓整體服務更細緻、服務流程更有效率。