近幾份媒體民調都顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安大幅領先民進黨的陳時中及無黨籍的黃珊珊。前民進黨立委沈富雄則表示，一旦黃民調超過17%，陳的選情就死了；如今黃已不只17%，故他預測陳的選情「絕對死掉」。此說法引熱議，網友們驚呼沈的直率敢言，並對其分析表示贊同。

《ETtoday新聞雲》台北市長選戰最新民調顯示，國民黨蔣萬安以39.6%領先，民進黨陳時中27.0%、無黨籍黃珊珊23.3%。《TVBS》民調則顯示，蔣以40%大幅領先黃的23%及陳的22%。

沈富雄指出，這幾份民調都是他相信的，這幾份民調也都很接近，《ETtoday新聞雲》民調黃珊珊跟陳時中加起來50％，跟《TVBS》完全一樣，一旦他們兩個各有25％，蔣萬安就可以回家睡覺了。沈分析，對綠營失望的年輕人跑到黃那後就回不來了，其中也有部分跑到蔣萬安那去，他以前就說過黃如果有17％以上，陳的選情就死了；現在黃不只17％，陳的選情絕對死掉。

沈富雄的說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「沈大老實在很敢講，但也講得很實在」、「老民進黨人就是有這種直率敢言的風骨，不像現在這些」、「沈大老言之成理」、「我真想問問陳時中：被打了不會痛嗎？還要人家告訴你？反應是否有問題？」「我身邊不少綠粉也開始放棄陳時中了」、「黃珊珊比陳時中好多了」。