星座專家唐綺陽分析10／10~10／16星座運勢，本周水星第二次進入天秤，正準備與木星對決，因此人際關係上會感受到較大的動盪，面對不舒服的人事物要聰明應對，適時展現堅定立場，避免一味的退讓。

此外本周還在土天四分相時期，對經濟與日常生活的節奏仍會帶來影響，不過金星、太陽逐漸合相，有機會遇到志同道合的夥伴，尤其金牛座、天秤座令人眼睛為之一亮，感情也頗為順遂。

除了金日逐漸合相，太陽與海王星、冥王星也逐漸形成相位，當太陽與海王星有相位時，眾人會熱衷於藝術、療癒領域，並關心慈善消息；當太陽與冥王星有相位時，眾人會為了改變自己而行動，不妨勇敢迎接劇烈變化。

星象影響：水木在天秤，土天四分，金日逐漸合相，太陽與海冥有相位。

【累的：雙子、巨蟹、天秤、天蠍】

雙子：遇上複雜人事物，保持距離以策安全

巨蟹：避免過度敏感玻璃心，感情當斷則斷

天秤：為完美主義而困，可稍作打扮走出戶外

天蠍：需紓解身心壓力，處理不當情緒

【穩的：射手、摩羯、水瓶、雙魚】

射手：事業遇關卡難以抉擇，感情上要更積極

摩羯：容易感到資源欠缺，要對自己更有信心

水瓶：以自己感覺為主，別太在意他人看法

雙魚：計畫趕不上變化，因地制宜能幫助感情

【讚的：牡羊、金牛、獅子、處女】

牡羊：合作力量大，桃花來自交友圈

金牛：受肯定有加薪機會，需多擔待另一半

獅子：工作埋頭苦幹，感情中要多保持靈活

處女：創新的關鍵時刻，感情有機會重見曙光