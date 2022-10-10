九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰，更是萬眾矚目，各政黨也緊鑼密鼓的準備中，尤其首都戰況更是逐漸白熱化，民進黨台北市長候選人陳時中日前遭到藍白圍攻，風波更是不斷，但民進黨高層卻還是相信「陳時中可以挺得住」，而近日就有一份最新的民調指出，有92％的民眾認為「不認同民進黨高層判斷」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》9日對於「民進黨高層表示執政成績足以支撐陳時中，對台北市選情不悲觀」進行了網路民調，截至9日23時，已有1萬人進行投票，有高達92％的民眾「不認同民進黨高層判斷」、僅有6％的民眾「認同民進黨高層判斷」、有1％的民眾認為「是其他狀況」、也有1％民眾認為「沒有意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「真是自我感覺良好黨」、「笑死，當台北市人民是瞎子嗎？」、「防疫人禍死了上千近萬的臺灣人，還很樂觀選情，從無悲憫心，還真冷血的黨」、「講的嚇死人，做的笑死人」、「欺人自欺，民進黨真是離百姓太遠了」、「民進黨執政可以用卑哀這兩個字」、「種什麼因，得什麼果，沒望了」、「這是在人民的傷口上灑鹽」。