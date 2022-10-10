10月10日國慶日就是今日，總統府掛上巨型字樣慶祝中華民國111年國慶，但卻將「111年」是橫著寫，有民眾認為看起來像「中華民國三年國慶」，甚至還加上國慶的英文用Taiwan national day（台灣國慶日）。對此，前立委林濁水9日就表示「十月十日是TAIWAN NATIONAL DAY！簡直太神奇，太曲折了」，更直言「轉型正義轉成如此模樣，令人痛心」，引發討論。

林濁水在臉書上表示，中國革命黨人拋頭灑熱血後，雙十節成了中國人代代相傳的建國神話，神主牌，而那時革命黨領袖孫文的立場是「中國是中國，台灣是台灣，中國應該推翻滿清，驅逐韃虜，台灣應該獨立」，林濁水更接著諷刺，「不料如今雙十被和武昌起義毫不相干的一群人的後代山寨成TAIWAN NATIONAL DAY後加以奉祀，真夠後現代，真夠混搭」。

林濁水提及，既然談奉祀，就想到忠烈祠，包含討袁、護法、東征、北伐、剿匪、討逆、抗戰及勘亂等各次戰役陣亡或殉職者。日治時期烈士簡大獅、柯鐵、羅福星、莫那魯道、花岡一郎、余清芳、羅俊、吳湯興、姜紹祖、徐驤和林崑崗等，皆因烈成神而受祀，這合理，但是統治者對待泰源革命、陳智雄等則站穩中國立場，不由下而上崇其為烈士並入祀，卻另由中華民國蔡政府由上而下賜予「平反」，林濁水更感嘆「轉型正義轉成如此模樣，令人痛心」。