民進黨新竹市長參選人沈慧虹3日提告《美麗島電子報》董事長吳子嘉違反選罷法，新竹地檢6日已發出傳票，吳子嘉收到傳票後，14日就要去應訊。他9日在直播中痛批「現在民進黨比當初國民黨威權的時候更惡劣」，引發討論。

國民黨高雄市長候選人柯志恩9日在網路節目《董事長開講》中指出，因為現在地方選舉完，明年就是總統大選，這次的地方選舉民進黨已經選得灰頭土臉了，這讓吳子嘉非常認同，直言「現在民進黨在整個檢調單位的人事上，做了一個全國通盤的調整，包含新竹市的檢察長在5月份也變成新的了，做了一個新的調動」。由於吳子嘉馬上將因沈慧虹提告而去應訊，吳子嘉也怒批，現在民進黨司法、媒體、新台幣，三管齊下，「當年的民進黨之所以會崛起，並不是因為民進黨多能幹，也不是國民黨多腐敗，是國民黨太不合理的打壓，造成了民進黨的崛起」。

吳子嘉也強調，現在民進黨比當初國民黨威權的時候更惡劣，更惡劣的理由在於，那時候國民黨並沒有「抗中保台」的招牌，那時候台灣都是對外完全一致，只有內政問題，吳子嘉坦言，「現在則是一個天大的謊言，民進黨用『抗中保台』這個名詞，來輕鬆、低成本的來贏得選舉之後，是不會珍惜的」。