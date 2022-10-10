國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「深蹲20下，換一個公車免費搭乘」政見，引發熱議。民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤對此酸蔣萬安貴公子沒搭過公車，欠缺公車族實際的搭乘經驗。時常評論時事的藥師林士峰想起2020年疫情爆發初期的事情，並表示不管綠營再怎麼講，蔣萬安都比陳時中還接地氣。

「連我也被擅長選舉的民進黨騙去了」。林士峰9日在臉書寫道，蔣萬安只是在一個研討會說這個例子淨零排碳，要全民參與，卻遭綠營連同親綠媒體、粉專紛紛紮一個草人，開始猛打，想洗蔣萬安的人設是不諳人事的貴公子。林士峰說事實上，不管綠營再怎麼講，蔣萬安都比陳時中還接地氣。

林士峰提及，2020年疫情爆發初期，蔣萬安曾經為了社區藥局缺藥問題，替他們向衛福部表達過關切，不像陳時中領導的衛福部，對於醫院有藥、社區藥局沒藥的問題，直到他下台都無法有效的解決。

許多網友則認為「把人家一個嘗試性的提議，講成他要這麼施政，的確很厲害」、「民進黨真是太可惡了！騙人、抹黑到這種程度」、「他的點子我覺得不錯，應該是說很有趣，他也不是強制，只是覺得好方法可以試試為何排斥」。