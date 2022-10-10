屏東警方獲報，7日晚間7時許一位張姓老翁於車城鄉中山、田中路口穿越馬路，遭中山路北上內側快車道一台自小客車撞上，警消獲報後立即趕往現場，由消防人員將張婦送至恆春旅遊醫院急救，遭院方宣告傷重不治，事後證實，當地路段正執行種樹百里工程，施工單位意外挖壞電線，導致路燈未亮，相關事故正由警方釐清。對此，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉呼籲，「屏東人不能再忍了」。

目擊者表示，當時現場昏暗，視線不是很好，事後相關單位證實，種樹百里工程單位意外挖壞電線，導致路燈未能正常運作，今日已經即時修復。至於意外與照明是否有關，正在檢警釐清事故發生原因。

至於被撞的89歲張姓老翁，送醫檢查發現，頭部、四肢外傷及肺臟破裂，當晚9時被醫院宣告傷重不治，自小客車吳姓駕駛無受傷，經警方對他實施呼氣酒精濃度測試，酒測值為0。

對此，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉呼籲，「屏東人不能再忍了」。