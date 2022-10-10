泰國東北部一家托兒所6日發生屠殺慘案，一名淺眠易醒的3歲女娃當天卻在教室角落一條毯子下熟睡，奇蹟般逃過死劫。

路透社引述女孩父母的說法報導，小女娃名叫帕薇努特（Paveenut Supolwong），暱稱「艾米」（Ammy），平日都淺睡易醒，但6日當天午睡時間，當凶手闖入教室大開殺戒，艾米用毯子蓋著臉很快熟睡，而這可能救了她一命。

凶手潘亞（Panya Khamrap）是遭到革職的前警察，他在泰國東北部農磨蘭普府 （Nong Bua Lamphu）烏泰沙旺鎮（Uthai Sawan）殺害30多人，其中大多是托兒所裡的幼童，艾米是唯一毫髮無傷的小孩。

英國廣播公司（BBC）報導，艾米當時就睡在她最要好的朋友身旁。潘亞行兇時這間教室裡的小孩都在睡覺，除了艾米外，其他小朋友全死在凶手刀下。

艾米的母親潘儂帕依（Panompai Sithong）說：「我驚呆了，我同情其他家庭…我很高興我的孩子存活下來。這是一種混合悲傷和感激的感覺。」

艾米的父母說她似乎對這場悲劇沒有記憶。凶手離開後，有人發現她在教室一處角落動了動身體，隨即將她的頭用毯子遮著帶出教室，不讓她看見同學們的遺體。

警方表示，22名被刺死的兒童中，有11人死於艾米睡覺的教室。除她以外，另有兩名兒童倖存，但頭部嚴重受創住院。

母親潘儂帕依說：「我的小孩不是個深度睡眠者，我相信必定是有某種神靈遮蓋她的眼睛和耳朵。我們信仰不同，但對我來說，我認為祂保護了我的孩子。」另一位親戚告訴當地媒體，艾米倖存下來是個「奇蹟」。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111010