今（10）日是中華民國國慶日。今日凌晨東部地區清晨4時又連發4次地震，一次為4時3分，另一次為4時43分發，清晨5時又發生2次地震，清晨地震最大規模為4.3，最大震度花蓮縣、宜蘭縣4級。

根據中央氣象局資訊，今晨4時43分發生芮氏規模4.3地震，地震深度18.9公里，震央位於宜蘭縣政府南方43.9公里（位於宜蘭縣近海），最大震度花蓮縣、宜蘭縣4級。

花蓮縣卓溪鄉發生規模4.3地震 最大震度台東3級。（圖取自氣象局網頁）

根據中央氣象局資訊，今天清晨4時3分發生芮氏規模4.3地震，地震深度16.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方89.4公里（位於花蓮縣卓溪鄉），最大震度台東縣3級。

今晨5時29分，花蓮縣近海發生規模4.2地震，深度34.8公里，台東縣、花蓮縣最大震度2級，南投縣、雲林縣、彰化縣、台中市1級；今晨6時17分，台東縣海端鄉發生規模3.9地震，深度13公里，台東縣、花蓮縣最大震度2級，高雄市、南投縣1級。

不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。為了科學的目的，依地震的震源深度分為四種地震類型：地震震源深度在0至30公里者稱為極淺地震（very shallow earthquakes）。