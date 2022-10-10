德國政府發布聲明指出，德國總理蕭茲和美國總統拜登今天通電話，兩人一致認為俄羅斯最近的核威脅是「不負責任」，且俄國宣布局部軍事動員為「嚴重錯誤」。

聲明表示，蕭茲（Olaf Scholz）與拜登（Joe Biden）通了將近一小時的電話，主要是為即將舉辦的七大工業國集團（G7）和20國集團（G20）會議做準備，這些會議將討論俄羅斯侵略烏克蘭及相關後果。

德國政府的聲明提到，兩位領導人同意永遠不會接受俄羅斯併吞烏克蘭領土，並稱俄國這項舉措讓情勢進一步升級。

兩人一致認為俄羅斯的局部軍事動員令，代表著俄羅斯人民必須為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）錯估情勢付出「慘痛代價」。

聲明指出：「他們批評莫斯科當局最近的核威脅很不負責任，並同意這樣的舉措會對俄國造成非常嚴重後果。」

聲明還說，有關北溪天然氣管線（Nord Stream）遭到破壞的議題，兩位領導人同意會果斷處理這項破壞重要基礎設施的行徑。（譯者：陳彥鈞）1111010