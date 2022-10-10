國境開放10月13日上路，國人忙著詢問安排出國旅遊，本該喜迎觀光客的飯店業者卻面對18萬大缺工，3日下午，本刊直擊，20家北市星級飯店總經理及人資主管緊急齊聚台北君悅酒店，組成自救聯盟，不排除透過遊行或罷工，要求政府正視業者「引進移工、留住僑生、放寬工時」3項訴求。

「目前飯店產業缺工情況非常、非常地嚴重！」晶華酒店集團董事長潘思亮多次示警，也一再建議政府試辦觀光飯店業引進移工措施，以緩解缺工問題。不少集團董座也多次站出來發聲，喊「人才荒」多年，卻未見政府有任何作為，這次國門真的要開了，執行經營管理的第一線主管十萬火急也不得不跳出來。

CTWANT記者獨家參與這場前所未有的會議，會議前，飯店主管們交頭接耳熱議著，「年輕人寧願去跑外送、當網紅，沒有人要做辛苦工作」「勞動部always要大家提高薪水，但根本不是薪水的問題」，句句都像戳中痛處般，大家一口同聲說「對阿！」

飯店業龍頭、晶華酒店集團董事長潘思亮也多次公開反映產業基層人力不足，希望引進外勞。（圖／CTWANT資料室）

會議開始，一位五星飯店總經理一開口就痛批，「這一年來公會、各業者反應多次產業就業人口不足，勞動部總是以引進移工會影響國人就業打回票。」政府一再以「調高薪資就能解決問題」來回應，事實上缺口已超乎想像，調了薪資也補不足人力，沒有人力、服務品質下降，未來勢必影響國際形象。

據中華民國觀光旅館商業同業公會調查，目前最急需的職務，房務員占69.8%以上，餐飲人員占28%；而目前房務員職務薪資待遇30,000元以上占41%。部分加上加班費或整房績效獎金，快手房務員一個月能領到5萬元以上，比基層主管還要高。

然而根據104人力銀行調查，與2020年相比，願意投入住宿餐飲業的人數卻下滑21.5%，9月最新統計顯示，住宿餐旅服務業刊登職缺數高達18萬，占全台總職缺近2成。

「該調的薪資也調了，還是找不到人進來。」另一位北市五星飯店總經理表示，這半年來生意回溫，也造成人力更加吃緊，包括他本人在內，每天後勤主管都必須協助打掃房間，長期將打擊員工士氣。

台北萬豪酒店行銷業務總監Jessica也吐露飯店業殘酷現況，基層人員大量缺乏，資深房務員以前一天要做12間，現在被逼得要做18間，讓房務員選擇出走；為了房務員不足，其他部門也都跳下支援，久而久之也會想淡出這行業，「現在是惡性循環，沒有基層人員，管理職不做管理都在做基層工作，導致產業流失大量人才。」

不少飯店因為房務員不足，皆由總經理與一級主管帶頭下去整理房間，不過長期下來，只會讓餐旅業人才流失更嚴重。圖為圓山飯店總經理楊守毅。（圖／方萬民攝）

缺人的結果，就是各飯店互相廝殺。一飯店總經理老實說，現在許多新飯店都在搶人，挖人的方式已經進化到預付薪資，他還要思考用什麼方式再返挖回來。

勞動部曾在8月時協助北區就業媒合，當時需求人數182人，實際推薦錄用的只有10人，「這個數字勞動部可以參考與檢討，那麼大的人力缺口到底要如何補足？」麗緻餐旅集團總經理徐儷萍就說，以前正職招不到人，還有實習生能支援半年到1年，但現在也發生實習生來1個月，因不願意做基層工作寧可休學的狀況。

剛從王朝更名的茹曦酒店，入住時間從3點延後到4點，假日甚至要到6點，業者只好一個個打電話跟客人解釋「人力吃緊」。來台灣30年的茹曦酒店德籍業主代表柯雷蒙就自嘲，「沒辦法啊！總經理在做房間，做的比阿姨還差啊！」

與會飯店業者決議籌組自救聯盟，提出「引進移工、留住僑生、放寬工時」3項訴求，由於已多次向交通部與勞動部反映未果，國門開放在即，聯盟不排除召開記者會、透過遊行或是罷工來引起政府單位的重視。

面對國門打開前夕，飯店業者準備豁出去。「現在是有多少人力再考慮接多少生意，不只影響營收，長期下來，對台灣觀光經濟發展有很大影響。」台北喜來登飯店副總吳芳梅說。圓山飯店總經理楊守毅也語重心長地說，「我們不能坐等服務品質降低、淪為國際笑話，至少今天我們強力爭取過！」

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