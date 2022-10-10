根據《美麗島電子報》公布的最新台北市長選舉民調，國民黨蔣萬安為29.6％、無黨籍黃珊珊28.1％、民進黨陳時中為27.8％，3人的支持度相當接近。立委陳以信表示，民進黨想要1994年勝選方程式重演，現在卻可能發生2018年事件重演，可說有點陰溝裡翻船。

陳以信9日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，根據該民調長期趨勢來看，黃珊珊在漲、陳時中在跌，不知是不是因為媒體人周玉蔻，還是陳時中自己本身的仇恨值；可是這個趨勢會驅使一個現象，如果黃珊珊往第二名邁進，或是在二、三名之間鞏固了自己的地位，而不是第三，就會驅動一個難以估計的棄保效應。

陳以信接著指出，如果黃珊珊民調在第三名，就會變成被棄保的對象，但是她若鞏固在第二名，民進黨可能會發生2018年事件重演。

陳以信點出，民進黨覺得這次有機會，是因為「三腳督」，「三腳督」是民進黨1994年台北市長選舉勝選方程式，民進黨希望重演。可是現在如果陳時中不能鞏固在第二名的位置，反而這一段時間的競逐，黃珊珊反而鞏固第二名的位置，「三腳督」就對民進黨不利了。

陳以信預測表示，民進黨最後可能會變成夢裡想著1994年，實際卻發生2018年的狀況，2018年是棄當時的民進黨北市長候選人姚文智，保柯文哲，現在則是有點陰溝裡翻船。現在從民調來看，陳時中必須要掌握他自己本身的節奏，如果節奏始終都被人家抓著，到最後恐變成被棄保的對象。