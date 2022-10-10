洋基多年來的守護神「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）被踢出分區列賽了。總教練布恩（Aaron Boone）宣布：「查普曼將不會被列入名單。他缺席周末的訓練行程，也無法給出像樣的理由，所以我決定先不讓他打。」查普曼除了因為蹺班遭到球隊罰款，他例行賽在場內與場外的表現都是近年最差，地位逐漸被荷莫斯（Clay Holmes）取代。
今年8月查普曼跑去刺青，結果傷口感染導致無法投球，一度被列入傷兵名單。刺青通常是安全的，布恩也只是感嘆運氣不好，但在季後賽開打前一周缺席練球，除非他有很好的理由（布恩沒有詳述查普曼給的是什麼藉口），球團也不需要對他客氣了。
查普曼的的合約只剩最後一季1600萬美元，今年冬天將成為自由球員，他在洋基例行賽最後一戰（客場對遊騎兵）之後就飛回自家邁阿密，再也沒離開。洋基即將在紐約主場進行與守護者的分區系列賽。
總管凱許曼（Brian Cashman）直言：「我們必須在今年的此時投入所有資源，結果令人失望。有人拚死拚活要擠進名單，在還未做出最終決定的時候，（查普曼）他就選擇缺席了。」凱許曼表示這讓大家既驚訝又憤怒。
查普曼效力洋基將近7個球季，生涯自責分率2.48，本季傷痛纏身出賽43場只有4.46自責分率，他大概也懷疑自己無法進入季後賽名單。布恩強調無論球團最終決定是什麼，誰都不該無故缺席練球。大聯盟官網指出，查普曼在洋基的時代可能就此結束了。
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