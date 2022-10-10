特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前建議將台灣變成大陸特別行政區，引起朝野口徑一致譴責。但民進黨台北市長候選人陳時中卻稱「馬斯克是成功的企業家、需進一步討論」，隨後才改口「抗中保台」，讓國民黨立委賴士葆狠酸，陳所謂的抗中，「應該是只敢抗中華民國吧？」

針對馬斯克的說法，陳時中在第一時間回應「需進一步討論」，態度暖昧、用詞溫和，更不似綠營多位人士激烈，引發外界質疑，後才改口痛批馬斯克的發言十分不智，再度被質疑「急轉彎」。對此，他昨（9）受訪時表示，馬斯克在世界上是一名大商人，自己本來聽到他要來台灣投資，所以才有先前言論，並強調「抗中保台」是他永遠不變的一個態度，且非常堅定，馬斯克的說法對台灣非常不禮貌且不應該。

對於陳時中回應180度的轉變，賴士葆今早在臉書發文除狠酸「陳時中的抗中，應該只敢抗中華民國吧？」他也痛批，蔡政府對這種污衊中華民國國格的話（指馬斯克特別行政區說），也不太敢說什麼，令人看破手腳，「原來抗中保台只是騙選票而已！」