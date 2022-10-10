台灣民意基金會九月民調的發現，「蔡英文總統正瀕臨新執政困境的臨界點」，而近三個月年輕選民支持顯著減少，無疑是重要原因之一，董事長游盈隆8日在臉書談到，四大公投議題加上五個令人瞠目結舌的表現，一言以蔽之，這「九大表現」一次又一次澆熄選民對蔡總統熱情的支持或擁戴。此分析曝光後，引發網友討論，有人認為「延長到2年兵役，支持度大概會只有個位數」。

游盈隆指出，除了去年四大公投議題外，蔡總統漸漸和多數年輕選民站在對立面，是有跡可尋的。舉其犖犖大者，至少有以下五點，包含20200920及20220525兩度派外交部長吳釗燮對美國社會發表「台灣暫不尋求與美國建立全面性外交關係」，「為避戰，台灣不尋求正式獨立」，引爆社會爭議、今年七、八兩月兩度公開力挺「林智堅清白」、「沒收初選，扼殺黨內民主」、NCC力推「數位中介服務法草案」、中共八月環台軍演，大軍壓境，政府低調軟弱應對。

游盈隆的分析也引發網友關注，在《Yahoo新聞》相關報導底下有超過百則留言，其中不少人表示「房價是有史以來最高」、「精闢分析」、「演久了還是原形畢露」、「還有一個延長役期沒提到」、「還有居住正義這一塊」。