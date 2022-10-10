「一代戲劇女神」邱于庭風靡當年，她曾演紅《大執法》、《大將軍與小鳳仙》、《包青天》等戲劇，堪稱「90年代古典美人」，提及邱于庭近況，63歲的她依舊保養有方，腰圍僅24吋，體重更是只有41公斤，身材維持相當好。近日她與23歲女兒一起看畫展，女兒相貌與未來規劃也隨之曝光。

邱于庭出席畫展並透露的她的近況，三年前邱于庭收掉公司後就是處於一種退休狀態，「我真的滿怕得老人癡呆的」，她也透露這段時間都在調適心情，因為自己的母親92歲因心肺衰竭離世，她難過到天天哭，女兒安慰她如果一直放不下牽掛，奶奶會走不開，但邱于庭就是放不下，這也是她不想畫畫的原因之一。

邱于庭提到心愛的兒女，當時兒女都到美國念書8年，總共砸了近5000萬，女兒Elisa也體恤媽媽，「月底只剩下4塊美金，我就吃麵包硬撐，我沒有預支零用錢」，邱于庭也感動說，「其實我好像耽誤到我的女兒，她喜歡藝術，在考到紐約很好的藝術學校，但是我叫她念別的，現在她畢業了，她還是喜歡藝術，覺得有點對不起她」。

邱于庭與23歲女兒一起看展。（林淑娟攝）

邱于庭的23歲女兒Elisa，濃眉大眼相當有氣質，在美國念公關相關科系的她，被問到有沒有要出道，她明確的回答：「我不會出道，我不適合」，此外邱于庭也透露自家女兒很低調，連交男朋友，當媽媽的最後一個才知道，不過她男友很貼心，很有教養，我也滿喜歡的」；被問到會不會想當阿嬤，女兒直呼，「媽媽沒有想當阿嬤，我也沒有想當媽媽」。