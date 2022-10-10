清水警分局安寧所員警獲報後，立即趕到現場及時攔下。（警方提供）

台中市梧棲區一名64歲陳姓婦人及大女兒，日前接獲一通自稱的男子電話，稱其小女兒替人擔保160萬未還，現在遭綁架，需支付贖金才能將小女兒領回，並要求電話不能掛掉。警方獲報前往協助，婦人心急如焚說「我女兒會被你們害死」？原來又是詐騙集團所為，警方即時保住婦人的血汗錢。

警方指出，陳婦接到電話那頭神似寶貝小女兒的聲音：「媽媽，你快來，你客氣一點，不要惹他生氣，不然他會打我」？這時愛女心切的母親，緊張得快哭出來，所幸大女兒藉機向警方報案。

清水警分局安寧所員警阮怡婷、姚易呈獲報後，立即趕到現場及時攔下，已戴好安全帽，準備發動機車前往領錢交付贖金的婦人；起初，陳婦激動的喊道不要警方攔阻並表示：「我女兒會被你們害死，我女兒一直在流血，從11點就開始在流了。」

在旁的大女兒不斷示意警方不要出聲音，因手機保持通話，不敢讓對方發覺已報警，全程以手寫方式與警方溝通，警方先安撫大女兒情緒並打電話向小女兒求證，大女兒開擴音聽到不知情的小女兒回答：「我在公司上班啊！」陳婦知道小女兒沒有遭綁架情事，眼眶泛紅地抱住員警，並雙手合十謝天謝地，感謝員警的及時攔阻，欣慰自己的女兒平安無事，也保住自己的辛苦錢。

附近鄰居看到警察到場及母女緊張的情緒，也都紛紛圍過來關心，當眾人知道是訪騙老哏時表示，還好有警方幫忙，安寧所員警也藉機向民眾們宣導各種典型的詐騙手法。

安寧派出所長楊邦彥表示：典型的「假綁架」詐騙手法老哏，會要求被害人不要掛斷電話，讓詐騙集團方便控制被害人行動，不能向警方求證，請民眾接獲疑似綁架案件電話，隨時都可以撥打110、165諮詢，並務必秉持「提高警覺、冷靜處理。」的原則。