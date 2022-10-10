近百名蘭嶼當地人包圍燒烤店，嗆聲鬧事的遊客，且向疑似在島上吸毒的對方直罵「吃多了包尿布」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

蘭嶼8日晚間發生百人群毆衝突，起因是1名簡姓遊客與當地人發生行車糾紛，簡男亮刀威脅「叫你們蘭嶼的年輕人都出來」，當地70多名年輕族人暴怒討公道，警方事後逮到簡男與5名當地人，將依恐嚇、傷害等罪偵辦；據悉蘭嶼全島僅12名警力，扣除休假僅8名警力，遇上緊急事件需靠台東分局支援。

據自由時報報導，蘭嶼全島共4所派出所，警力共12人，扣除休假人力，每天只有8名警力當班，百人衝突時，蘭嶼分駐所獲報派出3名員警到，員警到場時衝突已結束，台東分局後續漏夜派遣20名警力搭乘海巡警艇，9日清晨抵達蘭嶼偵辦；警方回應蘭嶼、綠島確實有警力不足情形，平時能應付日常治安，但此類大規模群眾事件就須靠本島緊急支援。

此事件起因於8日當地臉書1段影片，1名當地婦人說，一群遊客的車子在朗島國小前擋住了環島公路，丈夫按了喇叭後，簡男亮出小刀作勢威脅，還把丈夫巴頭後推倒在地，並且嗆聲「叫你們蘭嶼的年輕人都出來」，消息傳遍各村部落後，晚間全島70多名年輕族人齊聚燒烤店要找簡男討公道，大喊：「給恁爸出來」、「是在拉K嗎？吃久了就要包尿布」、「包大人這裡很多啦，要不要」。

警方在9日傍晚6時許將滋事的簡姓遊客及5名蘭嶼鄉民帶回台東富岡港，其中1人下船時大喊：「捍衛蘭嶼，不能侵門踏戶」，6人被載往分局，訊後依恐嚇、傷害等罪嫌移送台東地檢署偵辦。