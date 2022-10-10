你家的電費最近有異常嗎？一名網友分享，這期收到的電費帳單竟破2萬元，問題是他家1樓家電全用變頻，請人檢查也沒漏電，為何金額這麼高？PO文引起網友討論，紛紛分享自身經驗。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他收到7至9月份的電費帳單（計費期間7/14~9/14），一看居然高達2萬1136元，用電量3893度、上期用量3245度，去年同期則是1354度。

原PO超納悶，雖然他家是兩樓的透天，但1樓家電全買變頻，請水電師傅檢查也沒有發生漏電，更何況「住了10幾年，以前沒用變頻也沒那麼貴」。

自稱水電師傅的網友透露，今年被委託查電費異常就有30幾件，「有一間暑假沒人住，可是電費卻2萬多，今年真的一堆人都有用電暴增問題」、「感覺是營業用電才有可能這麼貴，一般家庭用電很少見」。部分網友建議，先看電表度數，因曾經發現跟帳單上的不一樣，結果是抄錯度數。