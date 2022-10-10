台大電機系教授葉丙成在網路上擁有極高討論度，上周五（7日）參與台大校長失利，曾直言很失落，直到太太安慰他「可以輕鬆過日子」，才讓他心情轉為自在。事隔2天，葉丙成昨（9日）突在臉書發文，要告這幾天抹黑他性騷女學生的假帳號，周二（11日）上班就報案。他痛斥，抹黑毀謗他就算了，最令他氣憤的是自己孩子竟然得看到這種抹黑爸爸的言論。

葉丙成10月1日時就有在臉書發文，表示「最近在我臉書和 IG中，有惡意人士三番兩次來留毫無根據的抹黑、詆毀名譽的留言。感謝律師朋友的協助，證據都已經保全下來，下周將採取法律行動」。並警告「任意詆毀他人名譽是犯罪，別以為用假帳號就能卸責，透過網路紀錄都追得到。」讓不少網友猜測是否和台大校長的選舉有關聯，也支持葉丙成透過法律維護自己的權益。

葉丙成過去就在臉書發文表示有惡意留言。（圖／翻攝自葉丙成臉書）

誰料，惡意留言並未終止，葉丙成昨（9）日晚間又在臉書表示，從9月29日開始，他的社群平台上就充斥著各種假帳號，並寫下抹黑毀謗名譽的留言，他感到非常不齒，沒想到現在仍繼續攻擊。他還附上證據截圖，從截圖中可見，這些留言的帳號都沒有頭像，指控葉丙成過去有性騷擾女學生的紀錄，還寫下「幾歲有老婆了，還性騷擾女學生」、「性騷多少女學生了？」、「性騷擾女學生的事情請公開道歉」，但這些留言現在都已刪除。

葉丙成PO出截圖內容。（圖／翻攝自葉丙成臉書）

葉丙成說，最讓他氣憤的是自己孩子竟看到這種抹黑爸爸的言論，並表示「不喜歡我是一回事，但有沒有想過這樣的抹黑會如何影響到別人的孩子？」

葉丙成表示，已經請教過犯罪防制的從業人員，他們說之前跟電信警察報案的案子，都有從IP抓到人，各判4個月，易科罰金12萬元，所以連假一結束，他就會立刻向電信警察報案查IP。