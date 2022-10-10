51歲鄭艷麗在90年代時靠著《慈禧秘密生活》、《滅門慘案II借種》和《二奶村之殺夫》等大尺度片爆紅，已經昔影多年的她，近來飽受厭食症所苦，甚至在上月還送到加護病防，所幸經過5天的治療已康復出院，7日她罕見自拍近況，身體似乎恢復得不錯。

90年代三級片女星鄭艷麗紅極一時，有「翻版李嘉欣」稱號，拍過不少膾炙人口火辣影片，來台灣發展時，曾認了富商黃任中為乾爺，而當他去世後，鄭艷麗回香港再拍片，但發展不順遂，一度到速食店打工，之後又罹患厭食症，只要進食就會嘔吐，上月還被送到加護病防，所幸已康復出院，近日她在社群報平安寫下「嘻嘻，前兩日媽媽同我去吃上海菜、今晚和一票好友吃飯、好久都未試過這樣上街啦！身體都還好好，明天開始上班，希望一切回復正常，大家愉快！」

照片中的她皮膚光滑、面色紅潤，看來出院後身體康復進度好，，不少網民見鄭艷麗精神狀態後，紛紛為她打氣「明天會更好！加油」、「平淡是福，健康生活」、「健康快樂」、「好好保重！努力艷麗」。

鄭艷麗出生於越南，回到香港後參加「銀河新星」比賽，獲得女主角組冠軍，加入TVB，當時她僅16歲，而她第一部電視劇就是和梁朝偉合作《俠客行》，可惜沒有闖出知名度，到了90年代香港三級片盛行，她為求突破在電影《借種》大尺度演出，讓她一炮而紅。鄭艷麗曾接受訪問，認為自己當時年輕、身材又好，所以不後悔做艷星，也不認為這是很嚴重的事情，但由於自認個性過於倔強、直接，常常說話得罪人，因此星途載浮載沉，繼而轉到台灣發展。