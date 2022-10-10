美國聯準會強勢升息，各國央行為了縮小利差紛紛跟進，卻也導致全球股市出現震盪，不過隨著時序進入十月，距離年底九合一大選只剩下1個月左右時間，加上國安基金延長護盤三個月，受惠股有望迎接一波行情。

【1】16檔政策紅利股大發

台美選舉接近，政策紅利接二連三，加上國安基金續留場內維穩股市，投資專家篩選國家隊護盤偏愛的台積電，受惠邊境解封的華航等16檔政策紅利概念股，有望迎接光輝十月行情。

【2】美台財報周 台積大立光市場風向球

美台財報周10月陸續登場，法人認為，在面臨高通膨、強勢美元與成本壓力下，預估獲利將呈現下滑，且下一季獲利展望的財務指引有下修可能，牽動台廠供應鏈表現。此外，台積電、大立光兩大重量級企業13日召開法說，為電子業第四季產業風向球，聚焦手機銷售情況、電子業庫存調整進度等議題。

【3】散戶撿便宜 台積電股東數141.88萬人奔新高

台股護國神山台積電成為外資今年來最大提款機，內資趁機「撿便宜」，尤其散戶透過盤中零股交易大買，推升持股1張以下股東攀升至85.81萬多人，帶動整體股東人數一路創新高，到10月7日止，股東人數不但穩居台股第一高，且登上141.88萬人歷史高峰。

【4】美11月升息3碼機率市場推估逾八成

由於美國9月就業報告超乎預期強勁，根據CME集團的FedWatch Tool顯示，市場預估聯準會在11月會期升息3碼的機率逾8成。然而，數名聯準會前任官員擔憂，聯準會升息幅度過大將讓美國陷入不必要的深沉衰退。

【5】減產、減班 三大族群有望觸底彈升

新冠疫情紅利結束，全球經濟景氣吹寒風，景氣循環股中的面板、記憶體及貨櫃航運的報價均從高峰走低，目前三大產業都喊出減產及減班。其中，面板雙虎11日掛牌後走勢備受矚目，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，最先修正的面板產業，因報價已跌到比疫情前更低，隨著業者減產，觸底反彈的機會高。