南韓知名女團「本月少女」自2016年出道後，就憑著成員們的甜美外表與清新氣質受到眾人矚目，但22歲的人氣成員Chuu卻在日前傳出即將與公司解約，之後疑似遭公司冷凍，不但缺席本月少女的世界巡演，還曾被目擊在沒有經紀人及其他成員的陪伴下獨自跑行程，讓外界相當擔心。近日她登上節目受訪時也意外透露自己在「去年0收入」的辛酸，引起網友熱烈討論。

Chuu自女團身分出道後，便靠著外表亮麗與活潑的性格受到大批粉絲的喜愛，人氣也不斷在攀升，但沒想到日前卻爆出她即將與公司解約並遭到冷凍的消息，令粉絲相當錯愕。而這幾日她也接受節目專訪，並在節目中透露自己很喜歡吃辣，因為吃辣的食物會讓她覺得好像什麼事情都做得到，不用花費很大的力氣就能在短時間內獲得紓壓。

接著Chuu話鋒一轉便提到，自己去年因為沒有收入，但買吃的東西需要花很多錢，所以就經常吃辣的食物來一次解放。另外，她還透露自己在去年遇到一些比較大的問題向家人訴苦時，竟得到「就算有損失也忍住比較好」的答案，讓她忍到後來越來越辛苦，也因此與媽媽斷聯了6個月之久。

而節目播出後，立即在網路上掀起熱烈討論，有網友將她在2021年所拍攝的廣告一一列出，發現她光是電視廣告就至少有7個，加上其他的產品代言都不可能「0收入」，因此有網友認為是經紀公司惡意壓榨，十分心疼她的遭遇，紛紛要她所屬的經紀公司Block Berry Creative娛樂出來面對解釋清楚。