八點檔女星李亮瑾2019年與張峰奇結婚，去年生下長子「阿卡將」，緊接著上月以剖腹誕下二寶，目前正在坐月子，不時在社群分享孕後日常，9日放上產後露肚照寫下2胎感言，感嘆生第一胎的身材沒變太多，哪料，這次生完第二胎後，體態崩潰大走鐘，尤其肚皮長出妊娠紋，讓她苦不堪言。

李亮瑾上月產下第二胎後，正式升格2寶媽，今(9日)放上2年前的產後對比照透露：「看著現在臃腫的自己，原來當媽是這麼回事啊」，並透露懷第二胎後期，肚皮快速撐大而長出難看的妊娠紋，不禁難過感嘆「雖然擁有兩個孩子讓我無限感動與滿足，是…夜深人靜時看到自己回不去的身材跟皮膚…還是難過了」

李亮謹看著以前的苗條身材，感嘆身材跟皮膚回不去了。(圖/李亮謹 FB)

李亮謹也以幽默口吻描述身材現況：「抹不去的妊辰紋成了生孩子的紀念，鬆垮的肚皮成了當媽的門檻」，感嘆懷孕帶來的代價過大，「好不受歡迎的紀念品啊，可以不要那麼殘酷的禮物嗎，為什麼爸爸都沒事，媽媽卻變這樣」，不過話鋒一轉，她也露出慈母笑：「雖然有代價卻是幸福的」語氣中洋溢著滿滿的母愛。

李亮瑾困惑體重仍有69.4公斤，更感嘆根本不該站上體重計。(圖/李亮瑾 Fb)

李亮謹產後第7天時曾曬出體重照，透露進產房前是71.8公斤，兒子體重是3350克，現在已產後7天仍有69.4公斤，「說好的胎盤羊水重量呢？說好的兒子體重呢？」，忍不住直呼：「不該站上體重計」，而老公張峰奇看著她這麼辛苦，也心疼喊：「真的不要第三胎」。