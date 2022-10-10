新莊昨（9）凌晨發生1名吳姓男子在卡拉OK店獨飲，因不滿隔壁桌太吵，與店家發生衝突，離開後竟開砂石車回來撞門口5次，遭逮時還稱認識新北市議長蔣根煌，酒測值高達1.2毫克；蔣根煌對此發出澄清，完全不認識肇事者，他強調投入公共事務以來，從不容許任何人打著自己名號牟取任何私利。
蔣根煌在臉書發表聲明，他稱關於肇事者酒醉中揚言「認識蔣根煌」之說法，強調本人並不認識肇事者，一切應該依法嚴辦，他說自從投入公共事務以來，從來不容許身邊任何人打著自己名號，從中牟取任何私利，「認識根煌的人，就知道我的個性，我為人客氣，但是原則清楚，是非分明」，並嚴厲譴責酒駕。
事件起因於吳男9日晚間獨自前往位於新莊後港一路的卡拉OK店吃飯飲酒，因鄰桌客人人數較多，喧鬧聲引起吳男不滿而發生糾紛，店家出面協調後，仍不斷發生零星衝突，吳男還在店內當眾撒了多張百元鈔，嗆聲認識蔣根煌，更揚言要砸店後便離去。
店家因吳男揚言砸店，因此決定提早打烊，凌晨店內客人逐漸離去時，吳男竟駕駛砂石車回到店家，先因認錯地址撞擊隔壁店家後，又下車用腳踹店門，再回到車上倒車衝撞卡拉OK店，不但導致店家門口嚴重毀損，就連停在外面的5輛機車也被撞毀。
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