九合一選戰倒數，民進黨台北市長參選人陳時中昨日出席活動談到「雙城論壇」時稱，「不要被人家掐脖子舉辦，要放眼全世界」；對此，台北市長柯文哲今出席國慶日升旗典禮活動受訪表示，「他們現在是掐著別人脖子，要人家不要辦。」
柯文哲今表示，雙城論壇本來就不是只有上海和台北。他指，像我們前幾天舉辦的白晝之夜是台北跟巴黎合作，還有很多活動是跟其他城市合作，本來雙城論壇就不是只有台北跟上海，當你戴上紅色眼睛，看什麼都是紅色的，其實台北市跟很多雙城論壇都辦過。
九合一選舉台北市柯文哲陳時中雙城論壇
九合一選戰倒數，民進黨台北市長參選人陳時中昨日出席活動談到「雙城論壇」時稱，「不要被人家掐脖子舉辦，要放眼全世界」；對此，台北市長柯文哲今出席國慶日升旗典禮活動受訪表示，「他們現在是掐著別人脖子，要人家不要辦。」
柯文哲今表示，雙城論壇本來就不是只有上海和台北。他指，像我們前幾天舉辦的白晝之夜是台北跟巴黎合作，還有很多活動是跟其他城市合作，本來雙城論壇就不是只有台北跟上海，當你戴上紅色眼睛，看什麼都是紅色的，其實台北市跟很多雙城論壇都辦過。
九合一選舉台北市柯文哲陳時中雙城論壇
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