總統蔡英文將發表國慶演說，知情人士透露內容除了提到「四個堅持」的立場外，蔡還要打造更精實的「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」。不過有網友也針對這4點進行分析，狂酸「還好意思說」，被大批網友推爆，有人還酸：根本四大任性。

蔡英文將在國慶日進行「給世界一個更好的台灣-堅韌之島．韌性國家」的演說，主要內容分為「疫情中逆勢前進，把台灣推進一步」、「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」、「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」及「給世界一個更好的台灣」四大部分；其中四大韌性又細分為「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」。

PTT鄉民suhaw針對四大韌性進行分析，首先針對「經濟產業」指出，蔡英文上任以來，所有縣市房價大漲，人民苦不堪言，台灣生育率更成為世界倒數第一；並針對「社會安全網」說，殺警察、監獄死刑不執行，屏東暴力挖眼殺人未遂放出來，怒批「還他X的好意思說甚麼社會安全網」。

此外，suhaw提到，前陣子推出中介法，約談巴哈等業者，近日又被抓包NCC鏡電視爭議，行政院長蘇貞昌還直接說不用去查，「我就想讓蔡英文翻譯翻譯，甚麼叫他X的『民主』」；最後他更嗆，一直訴求「抗中保台」的蔡英文，前陣子本來有機會可以「保護」台灣人，結果在大陸扔飛彈前說不要挑釁，人民最後更是透過日本才得知有飛彈掠過台灣上空，「飛彈掠過我國領土，總統帶頭隱瞞，是要抗中保台？保你X啦！」

一文在PTT被推爆，其他網友一面倒說「六年前喊她空心菜的真的是先知」、「2請更正犯人安全網」、「ee造型讀稿機，嘻嘻」、「能源議題、殺警案、數位中介法、飛彈飛過上空沒告知，根本是四大任性」、「把總統當成網紅的政客」。