女星夏如芝和演員老公張捷在2020年登記結婚，同年順利迎來女兒「小芝麻」，經常在社群分享家庭互動，同時也經營YouTube頻道，深受許多網友喜愛。近日夏如芝前陣子釋出一波婚紗照，美翻不少網友，這次她又曬出第二款婚紗照，走的是暗黑性感風，半裸露的造型辣到破表。

夏如芝換上這套黑色超「邪惡」婚紗，正面開衩到肚臍，黑紗巧妙的遮住美胸，露出渾圓的線條，更令人驚豔的是，一轉身白皙光滑的美背全都露，只有幾條細細的黑線纏繞，顯得更加性感。拍照時夏如芝橫躺泳池，幾乎半身全裸，辣到破表，張捷也這一系列的照片下方留言讚嘆，「老婆真的太美了！」

為了拍攝該組婚紗照，夫妻倆下足了工夫，夏如芝透露還穿高跟鞋走石子路，不過看到拍攝的結果，一切的辛苦都值得了，她也在社群媒體上寫下心情，「我們都愛看戲，也都有扮演過不少角色。這組婚紗每張都像畫報，真的很喜歡這樣的氛圍」．而該組婚紗照也吸引萬人按讚，紛紛留言，「真的太美太幸福了！」

夏如芝在臉書上透露，從開始計畫拍婚紗，到最終拍攝完成，前後花費快2個月的時間，她透露由於沒有直接找一個配合的團隊，她和張捷親自參與過程每一個部分，還要個別和不同領域的專業人士請教，不只顯得更有意義，最後呈現出來的成果，讓夫妻倆超級滿意，特別以此獻上感謝。