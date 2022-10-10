今天是國慶日，未來首都市長面對兩岸的態度引發關切。民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，身為首都市長，應有守土衛國的自信，他以烏克蘭基輔市長為例，面對敵人文攻武嚇，首都市長必須勇於表態，傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息，他當市長，將依循蔡英文的國際友好原則，前往世界各大城市交流，建立以民主價值為基礎、對等以待的友誼關係。

陳時中今天一早以「台北更好，台灣共好」在臉書發文表示，今天是「中華民國台灣」111年國慶 —Taiwan National Day，我們一起慶祝，共同思考未來。

陳時中指出，作為一個牙醫，他以人為本，以弱勢優先，以專業技術照顧每位病人。擔任衛福部長時，任內增修900多條法律，盡心守護台灣人民的健康福祉。從參選的第一天開始，他就明白自身任務的重要性；身為一個首都市長，應有守土衛國的自信，我要把台北帶向世界，也把世界帶進台北；由首都出發，讓世界看見台灣。

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10月13日，邊境即將解封，迎來期待已久的正常生活。他說，兩年多來，我們勇敢面對挑戰，團結抗疫，得到國際的肯定，達成全民防疫的成果。台灣第三劑疫苗的施打率達到81.36％，是全世界第三高；超額死亡數為全世界第三優，每百萬人死亡數是世界第四低；110年經濟成長率率達6.28 ％。

他強調，因為大家的努力，一起守住了台灣，他感謝所有防疫人員的無私奉獻，全國各單位橫向通力合作，所有國人展現高度自主防疫意識，同島一心。

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陳時中表示，守護台灣不分立場，是島嶼上每個人的責任。從俄羅斯侵略烏克蘭可發現，首都市長的立場攸關國安。基輔市長Vitali Klitschko面對威權入侵，展現出堅韌不拔的意志，守護市民生命與國家尊嚴。

他說，面對敵人文攻武嚇，絕不鄉愿，首都市長必須勇於表態，傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息，這並非挑釁而是展現態度、展現對自由民主的在乎。共機擾台就像惡霸在家門口徘徊恫嚇，若有人不譴責，放棄抵抗、更不願保護家人，的確讓人匪夷所思。

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陳時中強調，在這個重大日子，即便解讀歷史的觀點有所不同，但在此刻不分彼此，在這片孕育我們的土地上惜福歡慶。台北是台灣的首都，是一個國家的意志象徵，現階段台灣必須穩健前行。

他承諾，他當市長，將依循蔡英文的國際友好原則，前往世界各大城市交流，建立以民主價值為基礎、對等以待的友誼關係。齊心帶領台北邁向未來，這比政黨之間的歧異重要。「台北是我們的家，我們需要彼此，即便風風雨雨，我仍堅信咱都是敦厚良善的台灣人」「守土衛國，你我同行」。