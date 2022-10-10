特斯拉執行長馬斯克先前接受《金融時報》訪問，建議應該將台灣變成中國的一個特別行政區，民進黨台北市長候選人陳時中對馬斯克的說法被認為急轉彎，陳時中對此發推文，再度向馬斯克提出嚴正抗議，並呼籲馬斯克應考慮將總部設在台北，在他真正的理解、認識台灣之後，就不會再有相同的論述。

陳時中在推特發文表示，馬斯克是一個成功的企業家，透過TESLA和SPACEX 帶來革命性的改變，且運用Starlink計畫協助烏克蘭對抗獨裁俄羅斯。他呼籲馬斯克在面對台灣議題時也能秉持相同民主價值。

他說，馬斯克的貶低評論不準確且影響台灣國安。其影響力將帶給世界一個錯誤的印象認知，「因此，我必須向馬斯克先生提出嚴正抗議」。

陳時中表示，中國以商逼政，不是只有針對台商，而是對全球企業。建議馬斯克應考慮將總部設在台北，在他真正的理解、認識台灣之後，他即不會再有相同的論述。

他重申，在宣布投入選戰之後，他相信自己的每一步都是為了追求一個臻於平等的世界，憑藉他和每個台灣公民，堅守我們的自由民主社會，讓世界看見台灣閃耀。