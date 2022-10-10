【全程字幕】不稱職第四組候選人？柯建銘嗆「別一人亂全國」 柯文哲直喊「奇怪」：他一定遭到很大壓力

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前批評，民進黨全黨加國家機器全黨打新竹市長參選人高虹安一人。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘7日反嗆，高虹安委員一個人「騙」全國，柯Ｐ你一個人「亂」全國；柯文哲8日回應，「很奇怪，他到底發生什麼事情，是怎麼被恐嚇還是怎樣」。此話一出再度引發網友討論。

柯文哲表示，「我是很奇怪，他到底發生什麼事情，是怎麼被恐嚇還是怎樣，他從來講話不是這個樣子的人，所以我佛慈悲，他一定是遭到很大的壓力」。

針對柯建銘、柯文哲一來一往的回嗆，不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，已有將近百則留言，有人就說「曾幾何時在台灣批判執政黨，要戒慎恐懼」、「老柯擔心兔死狐悲」、「幕後水很深」、「是詐騙黨主動把柯文哲當第四組候選人，看台北選舉就知道，一直攻擊柯，而不是攻擊黃」、「外行看戲，內行看門道」、「亂也是你們民退黨造成的」、「套句電影台詞：有沒有搞錯？」