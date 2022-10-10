根據《看台報告》10日爆料，剛跟勇士隊友「追夢」卓雷蒙格林爆發衝突事件的普爾，目前在勇士高層心中的價值已經超越追夢，甚至比「浪花弟」克雷湯普生還要高，假如要在普爾與追夢之間選擇1名球員留下，普爾毫無疑問絕對會被提前續約。

《看台報告》指出，「一名經紀人透露，自從發生卓雷蒙格林毆打普爾事件之後，勇士已經很難把格林送走，他們還是會試圖留下兩人，不過從優先等級來看，普爾肯定排在格林前面，因為普爾的價值早已超越格林，甚至也超越了克雷湯普生。」

畢竟卓雷蒙格林與普爾爆發衝突的關鍵因素之一，就是兩人同樣面對可以提前續約處境，不過勇士高層最近只找了普爾談判續約，卻沒跟格林提前談判，自然造成格林內心不滿，假如新球季兩人都沒走人，普爾明年夏天將成受限制自由球員，格林則可跳脫合約。

不過今天也傳出勇士是否太過放縱卓雷蒙格林的聲音，根據《NBC體育》報導，格林現在無限期離隊等同禁賽，也讓勇士高層開始思考，從過去到現在不斷容忍格林的態度是否正確，才會導致這種暴力事件發生，或許就因過往太過追求勝利，完全沒有強調球隊紀律。