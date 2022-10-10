綠界科技(6763)9月合併營收1.34億元，創歷史新高，在通膨升息壓力下，年增仍達11％；累計前三季合併營收10.89億元，年增4.74％。
綠界科技表示，9月受益於疫情稍有減緩，市場買氣受檔期帶動稍微回升，除了多家佳特店推出特賣活動，創造BNPL交易量佔比快速攀高，另外與知名飯店合作的住宿券，網紅直播帶貨更是出現秒殺盛況。
10至12月將陸續進入周年慶、雙十一及聖誕檔期電商的傳統旺季，網路購物消費力將大幅展現，第四季營收表現可期。
綠界科技(6763)9月合併營收1.34億元，創歷史新高，在通膨升息壓力下，年增仍達11％；累計前三季合併營收10.89億元，年增4.74％。
綠界科技表示，9月受益於疫情稍有減緩，市場買氣受檔期帶動稍微回升，除了多家佳特店推出特賣活動，創造BNPL交易量佔比快速攀高，另外與知名飯店合作的住宿券，網紅直播帶貨更是出現秒殺盛況。
10至12月將陸續進入周年慶、雙十一及聖誕檔期電商的傳統旺季，網路購物消費力將大幅展現，第四季營收表現可期。
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