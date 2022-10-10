今（10）日是中華民國111年國慶，主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，但此「Taiwan national day」的英文卻引發爭議，除民進黨前立委林濁水批「轉型正義轉成如此模樣，令人痛心」，《台灣民意基金會》董事長游盈隆也諷刺蔡政府「只想吃中華民國豆腐」，並痛批「沒出息到這種程度，像話嗎？」

游盈隆今發文首先提到「Taiwan national day 是什麼？蔡政府的答案是：雙十節」，結果此說法引起前總統馬英九和知名台獨運動者蔡丁貴的質疑，「一言以蔽之，統派和獨派都礙難吞下蔡政府這個新創點子」。

游盈隆狠酸，以雙十節做為「台灣國慶日」，充分反映了今日民進黨政府缺乏「大開大闔的胸襟氣度」，只想混水摸魚、偷偷摸摸，吃中華民國的豆腐，卻又不敢自創一個真正屬於台灣的國慶日，讓游痛批「沒出息到這種程度，像話嗎？」

最後游盈隆更點名駐德代表謝志偉，表示不知道「一向大義凜然」的謝對此作何感想？而當德國人問起此事時，謝志偉又該如何回答？