台海關係升溫，衝突一觸即發的擔憂倍增，彭博爆料美國進行兵推，一旦出現最壞狀況，考慮優先撤離台灣晶片工程師，降低全球供應鏈的衝擊。報導引發熱烈討論，分析師陸行之卻相當不以為然，怒批美國憑什麼摧毀台積電設施，並認為若將近期制裁大陸晶片業的手段套用在台積電身上，就能讓半導體產業殘廢，何須摧毀台積電。

陸行之在個人臉書上發文表示，「看這種想將台積電營收歸零的新聞，感到無言而不知如何評論，難道這是知道內幕的美資這一直在賤賣台積電的原因？」

此外，陸行之提到，如果此事真的發生，對台灣及全球的半導體及科技業是超級重大的影響，理論上有利於那個產品一直在延遲的英特爾及一直跟台積電搶第一的三星。

陸行之也列出3點質疑，在戰爭下「誘使」台積電員工赴美跟誘使一堆歐洲猶太人科學家赴美有異曲同工之妙，除了台積電4萬員工及家人外，不知道其他重點半導體人才是否跑得掉，那菁英跑了，我們其他人及台灣怎麼辦？

陸行之也批評，「即使美國政府是台灣很重要的夥伴，憑什麼可以私自決定摧毀台積電設施，等同摧毀台灣整個半導體及科技產業的命脈？這些美國政客在胡扯什麼？」

不僅如此，陸行之強調，從最近美國對大陸的加碼管制HPC先進晶片、半導體設備及美國半導體人才等狀況來看，如果同樣套用在台積電上，就已經很慘等同殘廢了，何須摧毀台積電？